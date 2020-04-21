В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса

КЕМЕРОВО, 21 апр - РИА Новости. Реализация принятых правительством мер поддержки бизнеса является задачей номер один, чтобы предприниматель получил ту помощь, о которой слышит с экранов телевизоров, считает министр экономического развития России Максим Решетников.
"Вопрос ведь не только в том, чтобы придумать и озвучить меры, вопрос - их реализовать. И ключевой сейчас вопрос (и тема недоинформированности здесь же) - реализация принятых мер", - сказал Решетников в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.
Он отметил, что кабмин в текущей ситуации быстро принимает много решений.
"Как добиться их реализации, чтобы предприниматель, придя в банк, в региональную гарантийную организацию, в налоговую, получил то, что он слышит с экрана, - это задача номер один для всех нас", - добавил министр.
Он также категорически не согласился с тезисом о том, что правительство в текущей ситуации с помогает только крупному бизнесу.
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