Цена нефти Brent упала ниже 18 долларов впервые с 2001 года

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Стоимость нефти марки Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне упала в ходе торгов до 6,55 доллара за баррель, а цена июньского фьючерса Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с 14 декабря 2001 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 54,53%, до 9,29 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 120,46%, до 7,7 доллара за баррель. На NYMEX вторник - последний день торгов майскими фьючерсами WTI.

Минутами ранее стоимость июньского фьючерса опустилась до 6,55 доллара за баррель, причем майский фьючерс в это же время находился около уровня 8 долларов за баррель. Таким образом, стоимость июньского фьючерса WTI ненадолго опускалась ниже цены майского фьючерса на бирже NYMEX.