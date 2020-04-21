Власти Северной Осетии рассказали об обстановке в регионе

ПЯТИГОРСК, 21 апр - РИА Новости. Оперативная обстановка в Северной Осетии, где накануне прошел несанкционированный митинг, стабильная и находится под полным контролем, сообщается на сайте главы и правительства региона.
Во вторник под председательством главы Северной Осетии Вячеслава Битарова состоялось рабочее совещание.
"Участники мероприятия провели детальный анализ ситуации, и, как отметил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, оперативная обстановка в республике является стабильной и находится под полным контролем. Благодаря реализации дополнительных мер обеспечен надлежащий уровень общественного правопорядка и безопасности граждан Северной Осетии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании рассмотрено исполнение положений указов президента Российской Федерации и указов главы Северной Осетии, в которых поставлены четкие задачи в части противодействия распространению коронавируса.
"Подчеркивалась важность усиления разъяснительной работы с населением и говорилось о том, что эффективность предпринимаемых мер напрямую зависит от слаженных действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества. В связи с этим Вячеслав Битаров нацелил участников совещания на то, что нужно дойти до каждого жителя республики, неукоснительно соблюдать требования самоизоляции и качественно выполнять весь комплекс карантинных мероприятий", - добавлено в сообщении.
Власти добавляют, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь.
По данным властей региона, около 200 человек в понедельник вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен, отмечали власти. Сообщалось, что протестующие создали рабочую группу и пообщались с главой региона.
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