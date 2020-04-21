Власти Северной Осетии рассказали об обстановке в регионе

"Участники мероприятия провели детальный анализ ситуации, и, как отметил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, оперативная обстановка в республике является стабильной и находится под полным контролем. Благодаря реализации дополнительных мер обеспечен надлежащий уровень общественного правопорядка и безопасности граждан Северной Осетии", - говорится в сообщении.

"Подчеркивалась важность усиления разъяснительной работы с населением и говорилось о том, что эффективность предпринимаемых мер напрямую зависит от слаженных действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества. В связи с этим Вячеслав Битаров нацелил участников совещания на то, что нужно дойти до каждого жителя республики, неукоснительно соблюдать требования самоизоляции и качественно выполнять весь комплекс карантинных мероприятий", - добавлено в сообщении.