Воробьев спрогнозировал улучшение ситуации с COVID-19 в Подмосковье

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Подмосковье будет улучшаться в ближайшие две-три недели благодаря мерам профилактики, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Ясно, что это не легкая прогулка. Неделя-две-три - мы, конечно, будем видеть улучшения благодаря нашему ответственному поведению. Пока все работают, врачи работают в очень напряженном режиме", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.