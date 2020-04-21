В ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем уже начались клинические испытания, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"На данный момент ВОЗ знает, что есть 67 прототипов вакцин, три из них начали первые клинические испытания, другие очень близки к клиническим испытаниям", — сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований и клинические пробы, а потом началось и массовое производство", — добавила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
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