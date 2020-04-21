Премьер Канады объявил об увеличении финансирования ВОЗ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна увеличивает объем финансирования Всемирной организации здравоохранения и хочет выяснить, как возник коронавирус.
"Мы увеличиваем свои взносы в ВОЗ в целях борьбы с этой пандемией. Мы предоставляем им средства в размере десятков миллионов долларов в год. В то же время, нам на самом деле нужно выяснить, как это произошло, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится", - сказал премьер, отвечая на вопросы в ходе брифинга.
Кроме того, Трюдо сообщил, что власти страны создают фонд чрезвычайной поддержки населения в 350 миллионов долларов (246 миллионов долларов США) для финансовой поддержки благотворительных и некоммерческих организаций, действующих против распространения COVID-19.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
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