Премьер Канады объявил об увеличении финансирования ВОЗ

"Мы увеличиваем свои взносы в ВОЗ в целях борьбы с этой пандемией. Мы предоставляем им средства в размере десятков миллионов долларов в год. В то же время, нам на самом деле нужно выяснить, как это произошло, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится", - сказал премьер, отвечая на вопросы в ходе брифинга.