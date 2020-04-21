Число жертв коронавируса во Франции превысило 20,5 тысячи

Накануне сообщалось о 20 265 умерших и 114 657 заразившихся COVID-19.

"Общее число умерших в больницах, социальных и медико-социальных учреждениях составляет 20 796", - сказал Саломон на брифинге.

Он отметил, что число умерших в больницах с 1 марта составляет 12 900, в социальных и медико-социальных учреждениях – 7896.