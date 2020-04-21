Число жертв коронавируса во Франции превысило 20,5 тысячи

ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в больницах, социальных и медико-социальных учреждениях Франции возросло до 20 796, за сутки скончался 531 человек, заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон во вторник.
Накануне сообщалось о 20 265 умерших и 114 657 заразившихся COVID-19.
"Общее число умерших в больницах, социальных и медико-социальных учреждениях составляет 20 796", - сказал Саломон на брифинге.
Он отметил, что число умерших в больницах с 1 марта составляет 12 900, в социальных и медико-социальных учреждениях – 7896.
Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 – 117 324, сообщил Саломон.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.