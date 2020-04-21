Число заразившихся коронавирусом в Ирландии превысило 16 тысяч

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 16 тысяч, сообщила национальная служба здравоохранения страны.
По данным ведомства, за сутки было выявлено 388 новых случаев заражения и 44 летальных исхода. Всего умерли 730 человек, заразились коронавирусом 16 040 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.