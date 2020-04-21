В ВОЗ оценили состояние сферы здравоохранения в России

"Самое главное - что Россия смогла сохранить свою систему здравоохранения", - заявила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Вуйнович отметила, что российская система здравоохранения может обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение трех-четырех недель.

"Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей недели, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить, это самое главное", - добавила она.