В ВОЗ оценили состояние сферы здравоохранения в России

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Россия смогла сохранить систему здравоохранения в период пандемии коронавируса, и это главное, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Самое главное - что Россия смогла сохранить свою систему здравоохранения", - заявила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вуйнович отметила, что российская система здравоохранения может обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение трех-четырех недель.
"Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей недели, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить, это самое главное", - добавила она.
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