В республике Алтай у медсестры выявили коронавирус

БАРНАУЛ, 21 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у медработника детской поликлиники по результатам профилактического обследования персонала, сообщает оперштаб региона.
"Заболевание протекает у женщины бессимптомно. По предварительным данным, источником заражения может быть близкий родственник, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что женщина не является лечащим врачом, контакт непосредственно с пациентами - минимальный.
В настоящий момент заболевшая находится в специализированном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Выявляется и обследуется полный круг всех контактных лиц. Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено девять случаев заболевания.
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