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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-21T21:33
https://ria.ru/20200421/1570379131.html
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705932_0:0:2008:1130_1036x0_80_0_0_af9007831cfdaa2ccdf47b02033cdcbf.jpg
РИА Новости

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

20:43 21.04.2020 (обновлено: 21:33 21.04.2020)
77433
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрач в костюме биозащиты в палате перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова
Врач в костюме биозащиты в палате перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
"Если мы смотрим темпы роста, он снижается, но медленно", — сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Представитель ВОЗ пояснила, что многое зависит от принятых мер. В то же время Вуйнович подчеркнула, что действия российских властей соответствуют глобальным рекомендациям.
"Но как возможно их (меры. — Прим.ред.) применять — это зависит от локального контекста и поведения всех людей и всех участников. Пока мы видим натуральный рост эпидемии", — рассказала она.
При этом Вуйнович отметила, что показатель смертности от коронавируса в России остается одним из самых низких в мире.
"Конечно, в разных регионах эпидемия находится в разных фазах, потому что где-то (эпидемия. — Прим. ред.) началась раньше, это надо учитывать", — сообщила представитель ВОЗ.
Она также напомнила, что в Москве увеличили количество тестов для выявления бессимптомных носителей.

"Растет без всплеска"

Вуйнович заявила, что количество заболеваний COVID-19 в России растет, "но без всплеска, не по вертикали".
"Случаи заболевания в России пока в росте, хотелось бы, чтобы темпы роста снижались как можно быстрее. Но страна большая, большое население", — сказала представитель ВОЗ.
По ее словам, пандемия вируса "не живет сама по себе, а зависит от поведения людей". "Чем быстрее сможем остановить перенос вируса, (тем скорее - ред.) число случаев начнет снижаться",
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Система здравоохранения

Вуйнович отдельно отметила российскую систему здравоохранения, которая, по ее словам, позволяет обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение трех-четырех недель.
"Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить", — сказала Вуйнович.
Она заявила, что, самое главное, российские власти смогли сохранить национальную систему здравоохранения во время эпидемии.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных достигло 2,35 миллиона, более 160 тысяч скончались.
В России зарегистрировали свыше 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, около четырех тысяч пациентов излечились, 456 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
Популярные комментарии
Вирус поражает только тех, кто в него верит.
21 апреля, 21:28
nnuxser
31400146
Мелита Вуйнович прям капитан очевидность. Часто выступает на РБК и постоянно говорит очевидные вещи. Сказать нечего, а большую зарплату как-то отрабатывать надо.
21 апреля, 22:14
MYMake Yellowstone Great Again
2461001
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