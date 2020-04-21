Депутат: протоиерей Агейкин был удивительно чутким человеком

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Скончавшийся настоятель Елоховского собора в Москве протоиерей Александр Агейкин был удивительно чутким человеком, который поддерживал много гуманитарных проектов, заявил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

Информацию о кончине священника распространила во вторник рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Удивительно чуткий человек, всегда можно было к нему обратиться за советом, он многим помогал, воспитывал трех дочерей, очень много гуманитарных проектов поддерживал, управлял большим приходом", - написал Щитов на своей странице в Facebook.

По его данным, недавно у священника был обнаружен коронавирус. "Состояние его быстро ухудшилось... Царствия Небесного, вечная память", - написал депутат.