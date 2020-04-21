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Религия и мировоззрение
2020-04-21T21:13
https://ria.ru/20200421/1570378761.html
Епископ: смерть настоятеля Елоховского собора Москвы огорчила многих
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РИА Новости

Епископ: смерть настоятеля Елоховского собора Москвы огорчила многих

20:32 21.04.2020 (обновлено: 21:13 21.04.2020)
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© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей ФарковецНастоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей Фарковец
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Кончина настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове Александра Агейкина огорчила многих, он был готов всем помочь, поддержать и утешить, рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, добавив, что лучшая смерть для священника – на Пасху.
Ранее стало известно, что Агейкин скончался во вторник на 49 году жизни. Как уточняется на сайте Московского патриархата, он умер после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Я знаю, что его кончина очень огорчила святейшего патриарха, священнослужителей и мирян Русской церкви. Выражаю соболезнования его матушке, его родным и близким, его сослужителям. Да упокоит его Господь в селениях праведных. Вечная память", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте синодального отдела.
По словам епископа Пантелеимона, Агейкина "очень многие знали и все любили".
"И певчие, и студенты, и преподаватели ПСТГУ, где он учился, и сослужители, и святейший патриарх, который, оценив его добродетели и достоинства, доверил ему быть настоятелем Елоховского собора. Мирное устроение его души, улыбка, светлая радость, озарявшая его лицо, очень располагали к нему сердца людей. Он был готов всем помочь, поддержать, утешить, ободрить", - так епископ охарактеризовал покойного.
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Он отметил, что кончина на Пасху всегда воспринималась как знак того, что человек угодил Богу.
"Если рассуждать духовно, то для священника нет лучшего времени для завершения земной жизни, чем светлые пасхальные дни. И в дни празднования Воскресения Христова, победы над смертью отпевание отца Александра будет совершаться по пасхальному чину", - рассказал иерерах Русской церкви.
В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя административного секретариата Московской патриархии. В январе 2020 года на 95-м году жизни умер почетный настоятель Елоховского собора протопресвитер Матфей Стаднюк.
Храм в Елохове упоминается с конца XVII века. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После Революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 — Пимена и в 1990 году — Алексия II. Среди святынь собора - чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия митрополита Московского, икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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