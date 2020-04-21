В Тверскую область поступили еще 10 аппаратов ИВЛ

ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. В Тверскую область поступили еще десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках закупки оборудования для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее в городскую клиническую больницу Твери были поставлены десять аппаратов ИВЛ, еще три аппарата направлены в областную клиническую больницу.

Поступившие аппараты ИВЛ предназначены для тверской горбольницы, в ближайшее время они будут установлены и налажены.

"Мы закупили необходимое количество медицинского оборудования. Ведется поставка специальных многофункциональных кроватей. Сегодня прибыли аппараты ИВЛ", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в области.

Пресс-служба отмечает, что всего для медицинских учреждений за счет областных и федеральных средств приобретают более 1600 единиц оборудования.