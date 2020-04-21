Источник рассказал об инициативе по досрочному сокращению добычи нефти

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Ряд стран намерены призвать . Ряд стран намерены призвать ОПЕК + начать сокращение добычи нефти не дожидаясь начала мая, консенсуса альянса по этому предложению пока нет, в то же время ряд стран формата заявили о риске, что соглашение альянса не стабилизирует рынок и не повысит цены, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвующей на видеоконференции ОПЕК+ во вторник.

Ранее ОПЕК сообщила, что ряд министров ОПЕК+ провели неформальную телеконференцию, на которой обсуждались текущие события на рынке нефти.

"Ряд стран выступили с инициативой призвать ОПЕК+ начать сокращение уже сейчас, чтобы рынок стабилизировался. Но консенсуса нет, поскольку ряд ключевых игроков не приняли участие во встрече и неизвестно, поддержат ли они эту инициативу или нет. Также у ряда стран формата есть сомнение по поводу того, что само соглашение стабилизирует рынок, поскольку не заметны позитивные сигналы на рынке после того, как страны альянса пришли к консенсусу по поводу снижения добычи", - сообщил собеседник агентства.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика : она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США

Несмотря на новые договоренности, нефть продолжает стремительно дешеветь, а фактическое сокращение добычи альянса начнется только с мая. В понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% - до минус 37,63 доллара за баррель, что и было зафиксировано как цена исполнения контракта. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США.