Число сотрудников ООН, заболевших COVID-19, достигло 243

ООН, 21 апр - РИА Новости. Число сотрудников ООН, заболевших коронавирусом по всему миру, составляет 243, заявил в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"По данным на вечер 20 апреля, было 243 случая среди ООН по всему миру - 53 в США, 32 в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.
Скончались, по его словам, три человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.