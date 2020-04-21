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Религия и мировоззрение
2020-04-21T21:11
https://ria.ru/20200421/1570378580.html
В РПЦ рассказали о скончавшемся настоятеле Елоховского собора
https://cdn25.img.ria.ru/images/94564/09/945640974_0:273:2301:1567_1036x0_80_0_0_f3efb53cedc9842da5ed7512bddc5c70.jpg
РИА Новости

В РПЦ рассказали о скончавшемся настоятеле Елоховского собора

20:29 21.04.2020 (обновлено: 21:11 21.04.2020)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичОткрытие первой церковной выставки в метро
Открытие первой церковной выставки в метро
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Настоятель Елоховского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин, скончавшийся во вторник, был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба", заявил РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
По информации Московской патриархии, Агейкин скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.
"Могу сказать про отца Александра, что он был достойнейшим служителем Церкви. Мы все помним его многолетнее прекрасное протодьяконское служение", - сказал Козлов.
Он напомнил, что решением патриарха Кирилла в 2013 году Агейкин был назначен настоятелем Богоявленского собора в Елохове на непростом этапе его развития, когда собор, многие десятилетия бывший главным патриаршим собором, уже терял этот статус и просто "становился крупным, но одним из московских храмов".
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"И этот переход нужно было осуществить, и отец Александр в эту труднейшую эпоху жизни собора, можно сказать, бесконфликтно, с избеганием каких-либо отрицательных последствий для храма и его прихода сумел это сделать, тем самым показав свое уже не только протодьяконское, но и священническое, настоятельское достоинство", - отметил Козлов.
Он добавил, что лично запомнит протоиерея Александра Агейкина "как человека, безусловно, церковно очень корректного, вежливого, доброжелательного ко всем, лишенного какого-либо превозношения, какого-то апломба, связанного со статусом его служения". "И это сопровождало его на всех степенях его духовного служения. Искренне соболезную матушке, детям и прихожанам", - заключил глава Учебного комитета.
Александр Агейкин был рукоположен в сан диакона в 1996 году. В 2000-2013 годах служил в храме Христа Спасителя, будучи уже протодьяконом. В 2012 году стал священником, а в следующем году был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове. В 2016 году был назначен председателем Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, а в 2017 году - заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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