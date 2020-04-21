В Чувашии умерли пять пациентов с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Пять пациентов с Пять пациентов с коронавирусом умерли в Чувашии , троим из них диагноз поставлен посмертно, при жизни COVID-19 у них обнаружен не был, сообщает министерство здравоохранения республики.

Ранее сообщалось о гибели в Чувашии двух женщины 68 и 79 лет с коронавирусом, у обеих были тяжелые сопутствующие патологии, и госпитализированного с пневмонией 73-летнего мужчины, у которого новая коронавирусная инфекция была подтверждена по результатам вскрытия.

"По данным на 21 апреля в Чувашской Республике скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Им было от 66 до 79 лет. У всех имелись сопутствующие тяжелые заболевания: сахарный диабет, гипертония, хроническая сердечная недостаточность, кардиосклероз. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти людей не удалось", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что у трех из пяти умерших новая коронавирусная инфекция выявлена посмертно. "При жизни первые тесты, обработанные лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии по Чувашской Республике, показали отрицательные результаты. И лишь повторное тестирование после смерти подтвердило инфицирование COVID-19", - отмечается в сообщении регионального минздрава.

Всего на территории Чувашии выявлено 235 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны из больницы 14 человек, в том числе двое – 21 апреля.