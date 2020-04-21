Число заразившихся коронавирусом в Палестине достигло 466

ГАЗА, 21 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на палестинских территориях достигло 466, сообщил представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем.
"Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены сегодня на палестинских территориях, общее количество увеличилось до 466, в том числе 132 случая в Восточном Иерусалиме. Четыре человека погибли", - заявил Мельхем.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 160 тысяч человек скончались.
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