Платформа Netflix приобрела права на показ фильма "Энола Холмс"

В картине расскажут об Эноле, младшей сестре Шерлока и Майкрофта Холмсов. Как и братья, девушка проявляет талант в детективных расследованиях. Когда их мать таинственным образом исчезает, Энола берет дело в свои руки и направляется в Лондон, чтобы найти ее. По пути она оказывается в центре политического заговора.