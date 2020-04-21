Платформа Netflix приобрела права на показ фильма "Энола Холмс"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что стриминговая платформа Netflix приобрела права на показ фильма от Legendary Entertainment "Энола Холмс", основанном на серии детективных романов писательницы Нэнси Спрингер, сообщает Variety.
В картине расскажут об Эноле, младшей сестре Шерлока и Майкрофта Холмсов. Как и братья, девушка проявляет талант в детективных расследованиях. Когда их мать таинственным образом исчезает, Энола берет дело в свои руки и направляется в Лондон, чтобы найти ее. По пути она оказывается в центре политического заговора.
Главную роль исполнила звезда научно-фантастического сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун. Она же спродюсировала проект.
В фильме снялись: Генри Кавилл, Хелена Бонэм Картер, Сэм Клафлин и другие. Режиссер — Гарри Брэдбир ("Дрянь", "Убивая Еву").
Ожидается, что премьера состоится в ближайшее время.
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