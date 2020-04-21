"Газпром нефть" направляет в регионы средства защиты для медиков

"Первые партии экипировки для медиков начали поступать в больницы Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. В этих регионах расположены промышленные предприятия и технологические центры "Газпром нефти", на которых десятки тысяч сотрудников компании обеспечивают непрерывность добычи и переработки нефти", - говорится в сообщении.