"Газпром нефть" направляет в регионы средства защиты для медиков

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Газпром нефть" в рамках корпоративной акции "Газпром нефть – медикам" поставит в региональные больницы более 1,3 миллиона масок и респираторов, специальных изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток для медиков, сообщает компания.
Поставки средств индивидуальной защиты в рамках акции осуществляются бесплатно в медучреждения регионов промышленной деятельности компании.
"Первые партии экипировки для медиков начали поступать в больницы Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. В этих регионах расположены промышленные предприятия и технологические центры "Газпром нефти", на которых десятки тысяч сотрудников компании обеспечивают непрерывность добычи и переработки нефти", - говорится в сообщении.
"Газпром нефть" также продолжит оказывать поддержку экстренным службам и волонтерским организациям, которым безвозмездно предоставляется топливо на АЗС сети компании.
Ранее "Газпром нефть" взяла на себя обеспечение топливом до начала мая всего автотранспорта медицинских учреждений Омской области и ямальских городов Ноябрьска и Муравленко, напомнили в компании.
"С начала апреля мы запустили акцию „Газпром нефть — медикам“. Стали бесплатно заправлять все машины медицинских служб в трех сибирских городах. Одновременно начали закупать средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире. Нам удалось найти поставщиков и закупить в тех объемах, которые оказались доступны в этих условиях. Сегодня в семи городах промышленной деятельности компании начинаются бесплатные поставки медицинских средств защиты медиков. Одновременно с этим на наших технических станциях G-Energy Service по всей стране производится бесплатная замена масла в машинах скорой помощи. Мы будем продолжать программу поддержки врачей и в дальнейшем", - привели в пресс-службе комментарий члена правления "Газпром нефти" Александра Дыбаля.