В Пермском крае создан совет для реализации нацпроектов

В пресс-службе губернатора и правительства региона уточнили, что председателем Совета является Махонин. "Собираться совет будет не реже одного раза в квартал. Основная задача совета – повышение эффективности реализации национальных проектов в Пермском крае", - отмечают в пресс-службе.