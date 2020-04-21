В Пермском крае создан совет для реализации нацпроектов

ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. В Пермском крае создан координационный совет, который займется вопросами реализации в регионе национальных проектов.
Как сообщается на сайте краевого правительства, соответствующий указ подписал глава региона.
В пресс-службе губернатора и правительства региона уточнили, что председателем Совета является Махонин. "Собираться совет будет не реже одного раза в квартал. Основная задача совета – повышение эффективности реализации национальных проектов в Пермском крае", - отмечают в пресс-службе.
По данным краевого правительства, в состав совета вошли председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, региональные омбудсмены, представители Заксобрания, ОНФ и НКО, ректоры пермских вузов, члены регионального правительства и администрации губернатора.
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В пресс-службе напомнили, что в Пермском крае реализуются все 12 национальных проектов, инициированных президентом России. В этом году на реализацию нацпроектов планируется направить 10 миллиардов рублей.