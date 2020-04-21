Эксперт оценила лекарство от коронавируса из полыни

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лекарство от коронавируса на основе полыни, которое разработали на Мадагаскаре, необходимо исследовать, чтобы говорить о том, действует ли оно, считает доктор медицинских наук, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Ранее газета Madagascar Tribune сообщила, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина представил лекарство против коронавируса — лечебный сироп Covid-Organics, созданный на основе полыни в Мальгашском институте прикладных исследований (IMRA). Выделяемое из полыни вещество артемизинин в настоящее время считается наиболее эффективным лекарством против тропической малярии.
Позже Всемирная организация здравоохранения заявила, что не знает, помогает ли полынь от COVID-19.
"Сейчас очень много предложений от разных производителей, научно-исследовательских групп, но это все требует проведения дополнительных исследований, проведения испытаний. Некоторая вероятность есть, конечно, того, что компоненты могут работать, но прежде, чем что-то говорить, требуются большие исследования, чтобы подтвердить результаты", — рассказала Руженцова РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.