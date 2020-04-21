Эксперт оценила лекарство от коронавируса из полыни

Ранее газета Madagascar Tribune сообщила, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина представил лекарство против коронавируса — лечебный сироп Covid-Organics, созданный на основе полыни в Мальгашском институте прикладных исследований (IMRA). Выделяемое из полыни вещество артемизинин в настоящее время считается наиболее эффективным лекарством против тропической малярии.

Позже Всемирная организация здравоохранения заявила, что не знает, помогает ли полынь от COVID-19.

"Сейчас очень много предложений от разных производителей, научно-исследовательских групп, но это все требует проведения дополнительных исследований, проведения испытаний. Некоторая вероятность есть, конечно, того, что компоненты могут работать, но прежде, чем что-то говорить, требуются большие исследования, чтобы подтвердить результаты", — рассказала Руженцова РИА Новости.