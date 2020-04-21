Страны ОПЕК+ следят за ситуацией на рынке нефти, заявил Новак

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Страны сделки ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией на рынке нефти, в случае необходимости имеют возможности для реагирования, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования", - сказал Новак.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.