В Абхазии первый пациент выздоровел после COVID-19

Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии

СУХУМ, 21 апр - РИА Новости. Первый пациент выздоровел от Первый пациент выздоровел от COVID-19 Абхазии , сообщил во вторник оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике. Первым заболевшим оказался житель города Гагра . Вторым - член его семьи, третьим - житель дома (1925 года рождения), в котором проживает первый заразившийся. Все трое госпитализированы в Гудаутский госпиталь.

"Пациент (член семьи первого заболевшего - ред.) выздоровел (после COVID-19 - ред.) и уже находится дома", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что первый пациент остаётся под наблюдением врачей в госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней, состояние пациента 1925 года рождения медики оценивают как стабильное, средней степени тяжести. "В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19", - отмечают в пресс-службе.

Оперштаб также сообщил, что за прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли восемь человек. Диагноз не был подтвержден ни у одного из них.

В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухум и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах.