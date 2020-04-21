Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру. Кадры обращения чеченского лидера опубликовал телеканал "Грозный" в инстаграме.

Ранее на заседании оперативного штаба под руководством Кадырова, проходившего в прямом эфире в инстаграме, местные жители попросили главу республики открыть парикмахерские. В ответ Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо.

Затем глава республики побрился сам.

"Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы", — сказал он.

В конце марта из-за пандемии коронавируса в Чечне закрыли рестораны, салоны красоты и развлекательные заведения. По данным регионального Минздрава, в республике 303 случая инфицирования коронавирусом, пять летальных исходов.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились уже более 2,35 миллиона человек, 160 тысяч из них скончались. В России выявили более 52 тысяч случаев заболевания, около четырех тысяч пациентов излечились, 456 пациентов умерли.