В ФЕОР рассказали о случаях заражения COVID-19 на самоизоляции

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Два человека из еврейской общины РФ заболели коронавирусом, находясь в самоизоляции, всего же было около 50 случаев заражения, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Федерации еврейских общин России ( Два человека из еврейской общины РФ заболели коронавирусом, находясь в самоизоляции, всего же было около 50 случаев заражения, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Федерации еврейских общин России ( ФЕОР ).

"Два человека, к сожалению, заразились, уже находясь в самоизоляции, выходили только в аптеку и магазин. Всего, по нашим данным, в еврейской общине РФ было около 50 случаев госпитализации с диагнозом коронавирус. Большинство из них уже выздоровели, кроме тяжелых случаев", - уточнили в пресс-службе ФЕОР.

Ранее в сообщении, распространенном ФЕОР, президент организации раввин Александр Борода рассказал о трех больных COVID-19 , находящихся на ИВЛ, причем, по его словам, "двоим из них гораздо легче, есть устойчивая положительная динамика".

"Важно подчеркнуть, что сейчас любой выход из дома - это потенциальная угроза здоровью, поэтому необходимо соблюдать профилактические меры со всей строгостью", - сказал Борода, слова которого приводит пресс-служба ФЕОР.

Также он отметил, что "в это непростое время" в ФЕОР встречают "множество добрых частных инициатив". "Люди - не только члены нашей общины, но друзья и знакомые - стремятся помочь, исходя из своих сил и возможностей. Безусловно, вклад каждого очень ценен", - подытожил раввин.

Ранее сообщалось, что ФЕОР направила 1,3 миллиона рублей больницам, которые специализируются на лечении COVID-19, и направят еще более миллиона на этой неделе.