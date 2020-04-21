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Религия и мировоззрение
2020-04-22T15:17
https://ria.ru/20200421/1570377316.html
В ФЕОР рассказали о случаях заражения COVID-19 на самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570262864_0:0:3175:1786_1036x0_80_0_0_cd6abb4f701df9b167281ccf967fb14b.jpg
РИА Новости

В ФЕОР рассказали о случаях заражения COVID-19 на самоизоляции

19:52 21.04.2020 (обновлено: 15:17 22.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Два человека из еврейской общины РФ заболели коронавирусом, находясь в самоизоляции, всего же было около 50 случаев заражения, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
"Два человека, к сожалению, заразились, уже находясь в самоизоляции, выходили только в аптеку и магазин. Всего, по нашим данным, в еврейской общине РФ было около 50 случаев госпитализации с диагнозом коронавирус. Большинство из них уже выздоровели, кроме тяжелых случаев", - уточнили в пресс-службе ФЕОР.
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Ранее в сообщении, распространенном ФЕОР, президент организации раввин Александр Борода рассказал о трех больных COVID-19, находящихся на ИВЛ, причем, по его словам, "двоим из них гораздо легче, есть устойчивая положительная динамика".
"Важно подчеркнуть, что сейчас любой выход из дома - это потенциальная угроза здоровью, поэтому необходимо соблюдать профилактические меры со всей строгостью", - сказал Борода, слова которого приводит пресс-служба ФЕОР.
Также он отметил, что "в это непростое время" в ФЕОР встречают "множество добрых частных инициатив". "Люди - не только члены нашей общины, но друзья и знакомые - стремятся помочь, исходя из своих сил и возможностей. Безусловно, вклад каждого очень ценен", - подытожил раввин.
Ранее сообщалось, что ФЕОР направила 1,3 миллиона рублей больницам, которые специализируются на лечении COVID-19, и направят еще более миллиона на этой неделе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федерация еврейских общин РоссииАлександр БородаОбщество
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