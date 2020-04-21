В Орловской области умер второй пациент с коронавирусом

БРЯНСК, 21 апр - РИА Новости. В Орловской области скончался ещё один пациент с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
"По данным оперативного штаба, в области увеличилось число умерших. Скончался мужчина 1935 года рождения, у которого был выявлен коронавирус", - говорится в сообщении.
По данным на вторник, общее число зараженных коронавирусом в Орловской области - 198. Ранее сообщалось об одном летальном исходе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.