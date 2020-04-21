Самолет со 143 российскими туристами прибыл в Казань из Анталии

Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера"

КАЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Самолёт со 143 российскими туристами прибыл в Самолёт со 143 российскими туристами прибыл в Казань из турецкой Анталии, все они будут направлены на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский", сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"В международном аэропорту "Казань" приземлился борт Турция (Анталия) – Казань. Рейс доставил граждан России, которые оказались зарубежном и сообщили о своём желании вернуться на родину. Прибыли 143 человека, среди которых 71 житель Татарстана, остальные из других регионов России", - сказала Галимова журналистам.

Она уточнила, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проведут санитарно-карантинные мероприятия прямо на борту самолёта при помощи тепловизора. Затем пассажиров организованно в сопровождении специалистов Роспотребнадзора отправят на обязательную обсервацию в санаторий "Васильевский" (под Казанью).

"Все прибывшие пройдут медицинское обследование: замер температуры, забор анализов. На протяжении ближайших двух недель они будут находиться под медицинским наблюдением", - отметила Галимова. Она также добавила, что в ближайшие часы ожидается прибытие в Казань еще одного борта с российскими туристами – из Гоа (Индия).

В ночь на пятницу из Бангкока в Казань уже были доставлены 111 российских туристов, которых поместили на 14-дневный карантин в казанский санаторий "Ливадия". Среди них 45 жителей Татарстана, а также жители Самарской, Кировской, Пензенской областей, Пермского края и других регионов Приволжского федерального округа. В понедельник власти сообщили, что все тесты на коронавирус прибывших из Таиланда туристов отрицательные, превышения температуры ни у кого не зафиксировано. Медицинское наблюдение за ними продолжается.