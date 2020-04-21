Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости, Мария Князева. Появление отрицательных цен на нефть марки Появление отрицательных цен на нефть марки WTI ещё возможно, пока сохраняется проблема хранилищ, заявил РИА Новости руководитель российского аналитического департамента Bank of America, ведущий нефтегазовый аналитик Карен Костанян.

В понедельник цена нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% - до минус 37,63 доллара за баррель. Обвал был вызван слабым спросом на нефть из-за карантинных мер для борьбы с распространением нового коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США

"Цены уже вернулись к положительным показателям. Тем не менее, до тех пор, пока проблема хранения не устранена, нет гарантии, что временные отрицательные значения не появятся снова", - сказал он.

Эксперт также не исключает снижения в разной степени цен на все сорта "чёрного золота" на фоне глобального избытка на рынке.