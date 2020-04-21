Число жертв массовой стрельбы в Канаде увеличилось до 20

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число жертв массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 20, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о 18 погибших.
Правоохранители ранее предупреждали о возможном росте списка погибших, поскольку некоторые люди могли оказаться в подожженных стрелком домах.
Канадская полиция ранее сообщала, что 51-летний Габриэл Уортман открыл вечером 18 апреля огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась на следующий день утром близ города Галифакс. Погибли, по меньшей мере, 20 человек. Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не был. Правоохранители проинформировали, что стрелок мертв. Мотивы мужчины пока не известны.