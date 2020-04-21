В Верхневолжье 35 производств перепрофилированы на выпуск медмасок

В Верхневолжье реализуется комплекс мер по поддержке экономики. Утвержден перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории региона. Этот список в зависимости от эпидемиологической ситуации может быть расширен. Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.