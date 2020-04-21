В Верхневолжье 35 производств перепрофилированы на выпуск медмасок

ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. В Тверской области 35 производств перепрофилировали на выпуск медицинских масок, костюмов и другой востребованной продукции в текущей эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба областного правительства.
Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в области, которое провел губернатор области Игорь Руденя.
Сейчас мощности региональных компаний позволяют обеспечивать до 163 тысяч масок в сутки.
В Верхневолжье реализуется комплекс мер по поддержке экономики. Утвержден перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории региона. Этот список в зависимости от эпидемиологической ситуации может быть расширен. Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.
Также на 612 миллионов рублей докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.