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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-21T22:55
https://ria.ru/20200421/1570376865.html
Новак объяснил обвал цен на нефть WTI
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334345_196:568:2828:2048_1036x0_80_0_0_43b390fa761b4960ad6ea8cf95f7a862.jpg
РИА Новости

Новак объяснил обвал цен на нефть WTI

19:43 21.04.2020 (обновлено: 22:55 21.04.2020)
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© AP Photo / Charlie Riedel, FileНефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
© AP Photo / Charlie Riedel, File
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию.
"Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений".
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Вене
Александр Новак
Он напомнил, что речь идет о "бумажном рынке", то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
Новак также указал, что котировки июньского фьючерса на нефть марок Brent и WTI существенно выше.
По словам министра, давление на нефтяной рынок сохранится "до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер".
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
21 апреля, 12:35
Кто уронил нефть: почему цены опустились ниже нуля
Накануне цена WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель.
Сегодня WTI закончила на товарной бирже в Нью-Йорке последний день торгов по поставкам в мае с показателем почти десять долларов за баррель. Июньские фьючерсы же упали на 43 процента — до 11,57 доллара за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам торгов на бирже ICE опустилась на 24 процента — до 19,33 доллара за баррель. В ходе торгов цена достигала минимума с 2001 года, опускаясь до отметки в 17,52 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАлександр НовакЭкономика
Популярные комментарии
Новак, лучше объясни-ка вот это: уже больше месяца в российский бюджет не попадает ни копейки от продажи нефти. На что государство жить то собирается?
21 апреля, 20:34
uo ou
39511031
Саудитам и по 15$ за баррель вполне хватит для жизни, а вот для России это будет катастрофа, Сечин и друзья запустят руки в ПФР и накопления россиян чтобы хоть как-то содержать свои дворцы с прислугой
21 апреля, 21:12
Иван Сыслоев
1700019
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