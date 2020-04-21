Новак объяснил обвал цен на нефть WTI

Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико

© AP Photo / Charlie Riedel, File Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр энергетики Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию.

"Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений". Александр Новак

Он напомнил, что речь идет о "бумажном рынке", то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.

Новак также указал, что котировки июньского фьючерса на нефть марок Brent и WTI существенно выше.

По словам министра, давление на нефтяной рынок сохранится "до начала действия соглашения ОПЕК + в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер".

Накануне цена WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель.

Сегодня WTI закончила на товарной бирже в Нью-Йорке последний день торгов по поставкам в мае с показателем почти десять долларов за баррель. Июньские фьючерсы же упали на 43 процента — до 11,57 доллара за баррель.