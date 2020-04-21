Новак объяснил обвал цен на нефть WTI

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию.
"Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений".
Он напомнил, что речь идет о "бумажном рынке", то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
Новак также указал, что котировки июньского фьючерса на нефть марок Brent и WTI существенно выше.
По словам министра, давление на нефтяной рынок сохранится "до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер".
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Накануне цена WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель.
Сегодня WTI закончила на товарной бирже в Нью-Йорке последний день торгов по поставкам в мае с показателем почти десять долларов за баррель. Июньские фьючерсы же упали на 43 процента — до 11,57 доллара за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам торгов на бирже ICE опустилась на 24 процента — до 19,33 доллара за баррель. В ходе торгов цена достигала минимума с 2001 года, опускаясь до отметки в 17,52 доллара за баррель.