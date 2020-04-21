В Подмосковье меры поддержки бизнеса распространят на самозанятых

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. На самозанятых жителей Московской области распространят некоторые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил телеканал На самозанятых жителей Московской области распространят некоторые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360"

Уточняется, что сегодня в Подмосковье около 93 тысяч самозанятых. В первом чтении Госдума приняла закон, который предусматривает предоставление им отдельных мер поддержки: в документе говорится о жителях, которые применяют налог на профессиональный доход.

Так, в условиях пандемии коронавируса самозанятые смогут получить помощь с выплатой кредита, принять участие в льготных лизинговых программах, а также получить доступ к порталу навигатора малого и среднего бизнеса.