В Подмосковье меры поддержки бизнеса распространят на самозанятых

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. На самозанятых жителей Московской области распространят некоторые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360"
Уточняется, что сегодня в Подмосковье около 93 тысяч самозанятых. В первом чтении Госдума приняла закон, который предусматривает предоставление им отдельных мер поддержки: в документе говорится о жителях, которые применяют налог на профессиональный доход.
Так, в условиях пандемии коронавируса самозанятые смогут получить помощь с выплатой кредита, принять участие в льготных лизинговых программах, а также получить доступ к порталу навигатора малого и среднего бизнеса.
"Принятие законопроекта позволит завершить формирование мер поддержки самозанятых граждан и создать благоприятные условия для вовлечения в легальную предпринимательскую деятельность", – уточнил глава комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.