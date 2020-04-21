В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19

"Я рад объявить, что мы выделяем 20 миллионов фунтов стерлингов оксфордским специалистам на финансирование клинических испытаний… И я рад сообщить, что вакцины начнут испытываться на людях уже с этого четверга", - сказал Хэнкок.
"Мы начнем применять вакцину, как только это будет возможно", - заверил он.
Еще 22,5 миллиона фунтов стерлингов пойдут на клинические испытания вакцин, проводимые в лондонском Imperial College.
Общее количество смертей от COVID-19 в Великобритании составляет 17 337, заражений COVID-19 – 129 044.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.