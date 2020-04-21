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2020-04-21T19:37
https://ria.ru/20200421/1570376660.html
Онищенко оценил шансы России обогнать Японию по продолжительности жизни
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РИА Новости

Онищенко оценил шансы России обогнать Японию по продолжительности жизни

19:37 21.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия имеет все шансы обогнать Японию по уровню средней продолжительности жизни: у России в этом плане "стартовые позиции" из-за ее этнического многообразия выше, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что в 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. Отмечается, что в значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. Мировым лидером по этому показателю является Япония: в этой стране средняя продолжительность жизни составляет 87,3 года.
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"Я могу сказать одно: все зависит от нас. У нас есть все условия, может быть, даже получше, чем у японцев, потому что у нас все-таки не мононация. Это уже вопросы "стартовых позиций", что у нас гораздо лучше, потому что у нас этническое разнообразие, что в общем-то является хорошим фундаментом для (роста показателя) средней продолжительности жизни", - сказал Онищенко РИА Новости.
Он отметил, что огромный потенциал в увеличении этого показателя лежит в образе жизни россиян и их привычках. Депутат подчеркивает, что пагубные привычки - курение, употребление алкоголя - влияют на этот показатель, однако, молодое поколение пристальнее следит за своим здоровьем.
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"То поколение, которое сейчас взрослеет, по сравнению с моим поколением, отличается в лучшую сторону, потому что они начинают понимать реальную цену жизни, здоровью. Их деловая активность, их успешность - она зависит от здоровья, это они оценивают уже в реальных цифрах", - считает парламентарий.
Онищенко подчеркнул, что на увеличение данного показателя в будущем влияет и профилактика здоровья. Он подчеркнул, что наша продолжительность жизни на 80% зависит от нашего здоровья, ранней профилактики, правильного образа жизни, а на 20% - от состояния здравоохранения, которое в России находится на уровне порядком выше, чем, например, в США: в нашей стране это действительно социальная сфера, а не бизнес.
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РоссияЗдоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоЯпонияСШАОбщество
Популярные комментарии
Мне одному смешно от его слов?
21 апреля, 20:20
Виктор Буканов
1920012
Элементарно в гугл-"Демографическая политика: соотношение и статистика рождаемости и смертности по России"- на всех графиках последних лет рождаемость падает. смертность растёт, зачем ерунду говорить? Есть же доказанные данные увеличения смертности.
21 апреля, 20:29
Александр Невский
1000001
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