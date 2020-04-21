Онищенко оценил шансы России обогнать Японию по продолжительности жизни

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия имеет все шансы обогнать Японию по уровню средней продолжительности жизни: у России в этом плане "стартовые позиции" из-за ее этнического многообразия выше, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что в 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. Отмечается, что в значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. Мировым лидером по этому показателю является Япония: в этой стране средняя продолжительность жизни составляет 87,3 года.

"Я могу сказать одно: все зависит от нас. У нас есть все условия, может быть, даже получше, чем у японцев, потому что у нас все-таки не мононация. Это уже вопросы "стартовых позиций", что у нас гораздо лучше, потому что у нас этническое разнообразие, что в общем-то является хорошим фундаментом для (роста показателя) средней продолжительности жизни", - сказал Онищенко РИА Новости.

Он отметил, что огромный потенциал в увеличении этого показателя лежит в образе жизни россиян и их привычках. Депутат подчеркивает, что пагубные привычки - курение, употребление алкоголя - влияют на этот показатель, однако, молодое поколение пристальнее следит за своим здоровьем.

"То поколение, которое сейчас взрослеет, по сравнению с моим поколением, отличается в лучшую сторону, потому что они начинают понимать реальную цену жизни, здоровью. Их деловая активность, их успешность - она зависит от здоровья, это они оценивают уже в реальных цифрах", - считает парламентарий.