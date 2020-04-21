В ДНР заявили, что силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район Васильевской насосной станции, расположенной в пригороде Ясиноватой (под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики), сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня в 17.10 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Каменки в направлении Васильевка с применением СПГ, АГС, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции... В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - заявил представитель СЦКК.
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