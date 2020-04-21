Постояльцев интерната в Брянской области заразила сотрудница учреждения

БРЯНСК, 21 апр – РИА Новости. Постояльцев интерната для пожилых людей и людей с ограничениями здоровья в городе Брянской области Постояльцев интерната для пожилых людей и людей с ограничениями здоровья в городе Сельцо коронавирусом заразила одна из сотрудниц, которая не знала, что является инфицированной, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в связи с возникновением очага заражения коронавирусом в одном из интернатов города Сельцо на карантин закрываются все учреждения социального обслуживания населения в Брянской области.

"Очаг заражения появился в социальном учреждении — малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью. Источником заражения проживающих граждан в интернате стала одна из сотрудниц, которая не знала, что она является зараженной", - сообщает ведомство со ссылкой на директора регионального департамента здравоохранения Андрея Бардукова.

В настоящее время все заболевшие находятся под наблюдением медиков в специализированном госпитале для лечения пациентов с COVID-19. В интернате проведена дезинфекция, выявлен круг контактных лиц, проведено тестирование на коронавирус.

Отмечается, что работники всех социальных учреждений региона переведены на работу по сменам, для них организовано проживание вне семей. Из областного бюджета будет производиться доплата к заработной плате этих сотрудников, сообщают власти.

По данным на вторник, COVID-19 в Брянской области подтвержден у 350 человек, за сутки количество пациентов выросло на 29. Точное количество заболевших сотрудников и пациентов дома-интерната пока не называется, в городе Сельцо на данный момент зарегистрировано 58 случаев заражения.