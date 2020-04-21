Число больных COVID-19 в Турции превысило 95 тысяч

АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4,6 тысячи и превысило 95 тысяч, общее количество умерших достигло 2259, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 4611 новых случаев, всего заразившихся – 95 591. Мы потеряли сегодня 119 пациентов, всего умерших - 2259. Вылечились всего 14 918 пациентов", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
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