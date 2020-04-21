Мурашко призвал медработников минимизировать контакты вне учреждений

Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды

Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды

"Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.

Министр отметил, что важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов в медицинских организациях, в том числе обеспечить достаточное количество масок.