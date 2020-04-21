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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-21T19:25
https://ria.ru/20200421/1570376162.html
Мурашко призвал медработников минимизировать контакты вне учреждений
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко призвал медработников минимизировать контакты вне учреждений

19:25 21.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медучреждений, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Во вторник состоялось селекторное совещание с регионами РФ по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавируса, уточнили в пресс-службе.
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"Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.
Министр отметил, что важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов в медицинских организациях, в том числе обеспечить достаточное количество масок.
"Национальным институтом качества Росздравнадзора разработаны чек-листы для оценки системы эпидемиологической безопасности поликлиники и стационара, позволяющие медорганизациям оценить свою противоэпидемическую готовность и, при необходимости, доработать внутренние процессы", - подчеркнул министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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