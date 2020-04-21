Мурашко призвал медработников минимизировать контакты вне учреждений

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медучреждений, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Во вторник состоялось селекторное совещание с регионами РФ по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавируса, уточнили в пресс-службе.
"Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.
Министр отметил, что важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов в медицинских организациях, в том числе обеспечить достаточное количество масок.
"Национальным институтом качества Росздравнадзора разработаны чек-листы для оценки системы эпидемиологической безопасности поликлиники и стационара, позволяющие медорганизациям оценить свою противоэпидемическую готовность и, при необходимости, доработать внутренние процессы", - подчеркнул министр.
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