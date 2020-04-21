Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-21T23:40
https://ria.ru/20200421/1570376088.html
В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570239164_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9a17412743383635ef11451a04b55bce.jpg
РИА Новости

В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку

19:24 21.04.2020 (обновлено: 23:40 21.04.2020)
49302
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве
Сотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Сотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
"Цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок. Однако каждая заявка проходит проверки... Все пропуска, не прошедшие проверки, аннулируются", - говорится в сообщении.
Согласно данным, в пропусках проверяется корректность заполнения формы и аннулируются с явными ошибками. Например, с цифрами в ФИО. Для рабочих пропусков ИНН работодателя обязательно проверяется в базах ФНС. Проверяется, не числится ли человек в реестре граждан, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции – это, например, пациенты с коронавирусом и контактировавшие с ними.
Пешеход на Пятницкой улице в Москве
21 апреля, 17:34Распространение нового коронавируса
Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за нарушение карантина
Отмечается, что если все данные заполнены были правильно, но пропуск все равно аннулировали, то необходимо оформить новый пропуск, а при подаче заявки внимательно проверить все данные. Если же пропуск оформляется по СМС, нужно проверить, правильно ли использован шаблон.
Добавляется, что несколько рабочих пропусков с корректными данными на текущий момент считаются действительными, но в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют, и останется один действующий пропуск. Сообщение об этом придет на номер телефона или e-mail, указанный при оформлении пропуска.
Кроме того, разовый пропуск для посещения врача может быть аннулирован, если при проверке информация о записи на прием не подтверждается. Также отмечается, что проверки носят выборочный характер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
16 апреля, 20:46Распространение нового коронавируса
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
261034786
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Голикова поручила стимулировать работников детдомов брать детей к себе
08:06В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
08:04Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии
08:04Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19
07:56В Омской области на поддержку ветеранов выделили 44 миллиона рублей
07:54В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом
07:54Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:51Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
07:50Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии
07:47Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
07:46В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
07:45В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19
07:44Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов
07:43В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
07:42В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек
07:40Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
07:37В Кузбассе умер пятый пациент с коронавирусом
07:34ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей
07:31Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
07:21ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
Лента новостейМолния