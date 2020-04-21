В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Цифровые пропуска в Цифровые пропуска в Москве , не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом

"Цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок. Однако каждая заявка проходит проверки... Все пропуска, не прошедшие проверки, аннулируются", - говорится в сообщении.

Согласно данным, в пропусках проверяется корректность заполнения формы и аннулируются с явными ошибками. Например, с цифрами в ФИО. Для рабочих пропусков ИНН работодателя обязательно проверяется в базах ФНС . Проверяется, не числится ли человек в реестре граждан, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции – это, например, пациенты с коронавирусом и контактировавшие с ними.

Отмечается, что если все данные заполнены были правильно, но пропуск все равно аннулировали, то необходимо оформить новый пропуск, а при подаче заявки внимательно проверить все данные. Если же пропуск оформляется по СМС, нужно проверить, правильно ли использован шаблон.

Добавляется, что несколько рабочих пропусков с корректными данными на текущий момент считаются действительными, но в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют, и останется один действующий пропуск. Сообщение об этом придет на номер телефона или e-mail, указанный при оформлении пропуска.

Кроме того, разовый пропуск для посещения врача может быть аннулирован, если при проверке информация о записи на прием не подтверждается. Также отмечается, что проверки носят выборочный характер.