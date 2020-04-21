В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд

РИМ, 21 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Выздоровевшими от Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя Италии , это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 183 957. В понедельник этот показатель составлял 181 228 случаев.

Накануне число зараженных коронавирусом итальянцев снизилось впервые с начала эпидемии. Во вторник оно продолжило сокращаться более быстрыми темпами. На сегодня зараженными являются 107 709 человек, на сутки это число снизилось на 528.

Число выздоровевших достигло 51 600. Предыдущий рекорд по числу объявленных здоровыми итальянцев был достигнут на прошлой неделе, когда озвучивалась цифра в 2563 выздоровевших.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 534 человека за сутки. Таким образом, общее число жертв эпидемии достигло 24 648. В понедельник было зарегистрировано 454 смерти.