Число заболевших COVID-19 в Приднестровье возросло до 312

ТИРАСПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Число инфицированных Число инфицированных коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике возросло еще на 20 до 312, скончались 14 человек, сообщает во вторник оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.

"Из задержанных вчера в работе проб пациентов, которые поступили в территориальные медучреждения с подозрением на коронавирус, все дали положительный результат", - говорится в сообщении.

В лабораторию Кишинёва 20 апреля было отправлено 63 пробы пациентов, которые поступили в территориальные медучреждения с подозрением на коронавирус. Отрицательный результат показали 43 анализа, в работе находилось 20 биоматериалов.

Кроме того, медработники ещё ждут результаты 7 остававшихся на доисследовании проб пациентов из Слободзейского инфекционного госпиталя, которые были направлены 20 апреля в Кишинёв на контрольное тестирование.

По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 312 приднестровцев, 280 человек проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишиневской больнице, 17 пациентов выздоровели, 14 человек умерли.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.