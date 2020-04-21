В Китае произошел сильный пожар на территории химзавода

Взрыв на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу

© AP Photo / Ji Chunpeng Взрыв на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу

ПЕКИН, 21 апр - РИА Новости. Сильный пожар произошёл на территории химзавода в провинции Сильный пожар произошёл на территории химзавода в провинции Цзянсу , сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Возгорание произошло в 21.00 (16.00 мск) по местному времени в уезде Чэнтоу городского округа Ляньюньган на территории завода шлифовальных материалов.

JUST IN: Multiple explosions have been witnessed at a chemical plant in China Lianyungang City Port of in Jiangsu Province, #China. pic.twitter.com/qumfs1m3Lt — World Updates (@Rntk____) April 21, 2020

По предварительным данным, на месте происшествия пострадавших нет.

В настоящее время огонь в целом взят под контроль, представитель компании задержан сотрудниками правоохранительных органов, причины возгорания проверяются.

В сети распространились кадры с места происшествия, на которых видно сильное пламя. Очевидцы утверждают, что слышали сильный взрыв, однако местные власти заявили, что это был не взрыв, произошёл пожар.