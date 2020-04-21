В Китае произошел сильный пожар на территории химзавода

Возгорание произошло в 21.00 (16.00 мск) по местному времени в уезде Чэнтоу городского округа Ляньюньган на территории завода шлифовальных материалов.
JUST IN: Multiple explosions have been witnessed at a chemical plant in China Lianyungang City Port of in Jiangsu Province, #China. pic.twitter.com/qumfs1m3Lt— World Updates (@Rntk____) April 21, 2020
По предварительным данным, на месте происшествия пострадавших нет.
В настоящее время огонь в целом взят под контроль, представитель компании задержан сотрудниками правоохранительных органов, причины возгорания проверяются.
В сети распространились кадры с места происшествия, на которых видно сильное пламя. Очевидцы утверждают, что слышали сильный взрыв, однако местные власти заявили, что это был не взрыв, произошёл пожар.
В марте прошлого года в результате мощного взрыва на химзаводе также в провинции Цзянсу 47 человек погибли, пострадали 640 человек.