В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 6723

МИНСК, 21 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 459, до 6,723 тысячи, скончались еще четыре пациента, всего умерших 55, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики.
В понедельник Минздрав сообщал, что в Белоруссии зарегистрировано 6,264 тысячи случаев COVID-19, в том числе умер 51 пациент.
"Всего зарегистрировано 6723 человека с положительным тестом на COVID-19. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным Минздрава, в Белоруссии выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Также, как отмечается в сообщении, с начала февраля в республике проведено более 108 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.