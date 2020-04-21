В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 6723

"Всего зарегистрировано 6723 человека с положительным тестом на COVID-19. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Минздрава, в Белоруссии выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Также, как отмечается в сообщении, с начала февраля в республике проведено более 108 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.