В Нижегородской области спустили на воду судно "Валдай 45Р"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Спуск на воду судна на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" состоялся в городе Спуск на воду судна на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" состоялся в городе Чкаловске Нижегородской области во вторник, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пассажирское судно под символичным именем "Надежда" спроектировано и построено АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева" в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

"Это первое пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения, которое строится на собственном производстве ЦКБ по СПК имени Алексеева с использованием современного оборудования и материалов. Последний раз предприятие самостоятельно строило суда подобных размеров по своему проекту около 20 лет назад", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин , который принял участие в церемонии спуска судна на воду, отметил, что оно предназначено для эксплуатации в Нижнем Новгороде

"Как только позволит эпидемиологическая обстановка, "Валдай" отправится в рейс. Мы планируем, что это будут новые направления: Павлово , Чкаловск. Рассматривается и мультимодальный маршрут до аэропорта Стригино, и межрегиональный - до Мурома", - рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что нижегородские "Валдаи" строят и на экспорт. "С огромным удовольствием отмечу, что уже проплачен и исполняется экспортный контракт на 6 единиц подобных судов. В частности, два "Валдая" будут поставлены на Тайвань . Это вид транспорта, который пользуется популярностью, является коммерчески привлекательным и обеспечит ЦКБ по СПК имени Алексеева дополнительных заказчиков", - подчеркнул Никитин.

"Валдай 45Р" вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа, развивает скорость до 75 километров в час и может преодолевать расстояния до 550 километров.

Генеральный конструктор АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" Георгий Анцев подчеркнул, что в условиях эпидемиологически сложной обстановки стратегически важное промышленное предприятие Нижнего Новгорода продолжает свою работу, не нарушая контрактных обязательств перед регионом. "Гражданское судостроение набирает свой темп. Очень символично, что в Пасхальную неделю мы спускаем на воду судно с именем "Надежда". Мы даем жителям надежду победить вирус, восстановить экономику. ЦКБ по СПК работает, мы предусмотрели все необходимые меры предосторожности и оптимизировали рабочий процесс", - добавил Анцев.