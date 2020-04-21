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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-04-21T19:13
https://ria.ru/20200421/1570375440.html
В Нижегородской области спустили на воду судно "Валдай 45Р"
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РИА Новости

В Нижегородской области спустили на воду судно "Валдай 45Р"

19:13 21.04.2020
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© Фото : АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"Речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р"
Речное судно на подводных крыльях Валдай 45Р
© Фото : АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Спуск на воду судна на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" состоялся в городе Чкаловске Нижегородской области во вторник, сообщает пресс-служба правительства региона.
Пассажирское судно под символичным именем "Надежда" спроектировано и построено АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева" в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".
"Это первое пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения, которое строится на собственном производстве ЦКБ по СПК имени Алексеева с использованием современного оборудования и материалов. Последний раз предприятие самостоятельно строило суда подобных размеров по своему проекту около 20 лет назад", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который принял участие в церемонии спуска судна на воду, отметил, что оно предназначено для эксплуатации в Нижнем Новгороде.
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"Как только позволит эпидемиологическая обстановка, "Валдай" отправится в рейс. Мы планируем, что это будут новые направления: Павлово, Чкаловск. Рассматривается и мультимодальный маршрут до аэропорта Стригино, и межрегиональный - до Мурома", - рассказал губернатор.
Глава региона отметил, что нижегородские "Валдаи" строят и на экспорт. "С огромным удовольствием отмечу, что уже проплачен и исполняется экспортный контракт на 6 единиц подобных судов. В частности, два "Валдая" будут поставлены на Тайвань. Это вид транспорта, который пользуется популярностью, является коммерчески привлекательным и обеспечит ЦКБ по СПК имени Алексеева дополнительных заказчиков", - подчеркнул Никитин.
"Валдай 45Р" вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа, развивает скорость до 75 километров в час и может преодолевать расстояния до 550 километров.
Генеральный конструктор АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" Георгий Анцев подчеркнул, что в условиях эпидемиологически сложной обстановки стратегически важное промышленное предприятие Нижнего Новгорода продолжает свою работу, не нарушая контрактных обязательств перед регионом. "Гражданское судостроение набирает свой темп. Очень символично, что в Пасхальную неделю мы спускаем на воду судно с именем "Надежда". Мы даем жителям надежду победить вирус, восстановить экономику. ЦКБ по СПК работает, мы предусмотрели все необходимые меры предосторожности и оптимизировали рабочий процесс", - добавил Анцев.
Судно "Валдай 45Р" было презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. В 2019 году "Валдай 45Р" по двум направлениям из Нижнего Новгорода – в Городец и Макарьево – перевёз более 4 тысяч человек.
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