В Мордовии изменится график работы общественного транспорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Общественный транспорт в Мордовии с 23 апреля будет ходить только с 6.00 до 9.00 утром и с 16.00 до 19.00 вечером, говорится в указе главы республики, Общественный транспорт в Мордовии с 23 апреля будет ходить только с 6.00 до 9.00 утром и с 16.00 до 19.00 вечером, говорится в указе главы республики, опубликованном на официальном портале органов власти региона.

Соответствующие изменения внесены в указ главы Мордовии "О введении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"С 23 апреля 2020 года на период действия режима повышенной готовности приостановить регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным, межмуниципальным маршрутам; установить режим работы автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа, автомобильного транспорта пригородного сообщения с 6.00 до 9.00 часов и с 16.00 до 19.00 часов", - говорится в указе.

Как пояснил глава региона Владимир Волков в своем обращении к жителям республики, количество автобусов в эти часы будет увеличено. Это делается для того, чтобы работники небольших компаний, бюджетной сферы могли добраться до работы и обратно. При этом крупные предприятия должны перевозить людей своим транспортом.

"Мы временно приостанавливаем транспортные льготы для неработающего населения. То есть право льготного проезда на общественном транспорте будут иметь только те люди, которые едут на работу и имеют справку от работодателя. Дополнительные ограничения касаются граждан, продолжающих трудовую деятельность. Передвигаться по улицам, в том числе на личном транспорте, они могут только в рабочее время", - заявил Волков.

Он отметил, что новые ограничения вводятся для того, чтобы избежать дополнительных рисков заражения коронавирусом.

Волков также сообщил, что с учетом большого количества приезжающих в Мордовию власти республики ужесточают режим их изоляции. "Теперь двухнедельный карантин на дому обязаны пройти не только гости республики, но и все, с кем они проживают. Причем им нельзя покидать жилище даже для похода в магазин, аптеку или на работу", - подчеркнул глава Мордовии.

На территории республики зарегистрировано 327 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался.