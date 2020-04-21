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2020-04-21T19:11
https://ria.ru/20200421/1570375340.html
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570089372_0:230:3072:1958_1036x0_80_0_0_f73ca9f2151284ecc49ce6c6ed70f246.jpg
РИА Новости

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

19:11 21.04.2020
173109
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель у кассы в аптеке
Покупатель у кассы в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг. Среди них "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез", а также "Фармстандарт" Виктор Харитонина.
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В список лекарств, которые могут перестать производить, вошли жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие.
Компании отметили, что цену парацетамола ограничили на уровне 10,1 рубля, при этом стоимость производства - 16,46 рубля. Упаковку "Ибупрофена" нельзя продаваться дороже 12,05 рубля, а ее выпуск обходится в 17,21 рубля.
По словам участников рынка, из-за пандемии и падения курса рубля вырос спрос на зарубежные субстанции, поэтому выросла и их стоимость. Таким образом, цена субстанции ибупрофен подорожала с 22,3 до 28 долларов за килограмм, парацематола - с 4,7 до 5,8 доллара. Как пишут СМИ, "Биосинтез" уже приостановил выпуск этих препаратов.
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Рентабельность под вопросом

Как рассказал главный исполнительный директор "Озон Хэлскеа" Андрей Горшков, цены на ЖНВЛП зарегистрировали в 2009 году исходят из средних значений прошлого года.
Вместе с тем локальные компании получили право каждый год индексировать цену на уровень инфляции, но не более 6 процентов.
Он отметил, что в 2014 году некоторые препараты ушли с российского рынка из-за падения курса рубля, и сейчас складывается похожая ситуация.
"Коммерсант" пишет, что новая методика образования цен подразумевает, что производители должны перерегистрировать их до конца 2020 года. При этом стоимость инновационных препаратов не должна превышать их цены за рубежом, а к цене аналогов будет применяться понижающих коэффициент. Также цены не могут превышать уже существующие.
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Реакция Минпромторга

В пресс-службе Минпромторга заявили РИА Новости, что ведомство предложит изменить правила обязательной перерегистрации отпускных цен на жизненно важные лекарства.
Подробностей министерство пока не раскрывает.
В Минпромторге добавили что из-за текущей экономической ситуации, возросшего мирового спроса на фармсубстанции и их удорожания необходимо принимать срочные меры для обеспечения рентабельности производства лекарств.
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Популярные комментарии
Раньше мы думали,что лекарства должны лечить.А нет,прибыль приносить.Вот он истинный оскал капитализма...
21 апреля, 19:37
Владимир Воздроганов
197604210
А чего то хорошее для ВСЕХ граждан Рассеи (а не только для маасквичей) наше правительство может сделать??
21 апреля, 20:16
Gennady Samoylof
168111518
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