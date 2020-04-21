В Подмосковье семь человек излечились от коронавируса

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Еще семь пациентов выписаны из медицинских учреждений Подмосковья после выздоровления от коронавируса, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 5 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек. Выздоровели и выписались 186 человек", - говорится в сообщении.
Накануне оперштаб сообщил о 179 выздоровевших от COVID-19 пациентах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.