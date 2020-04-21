В Нижегородской области ветер сорвал крышу с жилого дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Сильный ветер повредил кровлю многоквартирного дома в Княгининском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Во вторник в 16.20 поступило сообщение о повреждении ветром кровли многоквартирного жилого дома на улице Молодежной в селе Белка.
"В результате происшествия частично повреждена кровля на площади 200 квадратных метров над одним подъездом, в котором проживает 23 человека, в том числе пять детей. Погибших и пострадавших нет, жизнедеятельность не нарушена, расселение не требуется. Работы по восстановлению кровли будет проводиться силами местной администрации", - говорится в сообщении.
По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля на территории Нижегородской области возможны порывы северо-восточного ветра со скоростью 13-18 метров в секунду. Сильные порывы ветра сохранятся в течение суток 22 апреля, местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.
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