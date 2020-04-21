В Нижегородской области ветер сорвал крышу с жилого дома

"В результате происшествия частично повреждена кровля на площади 200 квадратных метров над одним подъездом, в котором проживает 23 человека, в том числе пять детей. Погибших и пострадавших нет, жизнедеятельность не нарушена, расселение не требуется. Работы по восстановлению кровли будет проводиться силами местной администрации", - говорится в сообщении.